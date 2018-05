Cuidado: hacer esta pregunta antes de reservar un AirBnb podría salvar tu vida

Un nuevo estudio sugiere que también deberías hacer la siguiente pregunta: "¿Tiene un detector de humos, alarma contra incendios y botiquín de primeros auxilios?". No es lo primero que la gente suele pedir al reservar un apartamento de vacaciones. En muchos casos, Airbnb puede ser una alternativa más económica que una habitación de hotel, pero una nueva investigación afirma que los hogares a menudo carecen de los estándares de seguridad contra incendidos que se encuentran en la mayoría de los hoteles, informa 'The New York Post'.