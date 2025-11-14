Cueva Cacao: el hallazgo en Catamarca que está redefiniendo toda la historia del poblamiento de América

A más de 3.500 metros de altura, en la puna catamarqueña, un equipo de científicos argentinos y franceses realizó hallazgos de restos y artefactos con dataciones de entre 40.000 y 50.000 años de antigüedad. Las evidencias halladas en la Cueva Cacao, en Antofagasta de la Sierra, modifican por completo la teoría predominante sobre la llegada del ser humano al continente. Si los estudios confirman la antigüedad propuesta, la Cueva Cacao pasará a ocupar un lugar central en la arqueología mundial.