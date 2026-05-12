Sobre la delegación de CEOs que viajará mañana a China con Donald Trump y la cuestión de su apoyo al sionismo, podemos adelantar que **de los 16 CEOs confirmados en la lista oficial, al menos 9 tienen un historial de declaraciones, donaciones o acciones que indican un fuerte respaldo a Israel** y a menudo son identificados por fuentes políticas como afines al sionismo. Cabe señalar que el término "sionista" es altamente subjetivo, por lo que el análisis se basa en indicadores públicos de apoyo al Estado de Israel.

Aquí tienes la delegación completa y, a continuación, un desglose detallado de cada CEO en relación con esta cuestión.

### 📋 La Delegación de CEOs que Viaja con Trump

Según la lista oficial publicada por la Casa Blanca, estos son los 16 CEOs que acompañarán al presidente Trump:

* Tim Cook (Apple)

* Larry Fink (BlackRock)

* Stephen Schwarzman (Blackstone)

* Kelly Ortberg (Boeing)

* Brian Sikes (Cargill)

* Jane Fraser (Citi)

* Jim Anderson (Coherent)

* Larry Culp (GE Aerospace)

* David Solomon (Goldman Sachs)

* Jacob Thaysen (Illumina)

* Michael Miebach (Mastercard)

* Dina Powell McCormick (Meta)

* Sanjay Mehrotra (Micron)

* Cristiano Amon (Qualcomm)

* Elon Musk (Tesla)

* Ryan McInerney (Visa)

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### 🔍 CEOs con Evidencia de Apoyo a Israel

A continuación se detalla la información encontrada para cada CEO:

#### **Con evidencias claras de apoyo a Israel**

* **Elon Musk (Tesla)** ha sido calificado como un "gran amigo de Israel" por el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien destacó su visita al país tras el 7 de octubre y su defensa del derecho de Israel a protegerse. Asimismo, diversas fuentes lo acusan de utilizar su plataforma para difundir propaganda sionista. Es la evidencia más clara de apoyo a la causa israelí.

* **Tim Cook (Apple)**: El CEO de Apple apoyó públicamente a Israel tras los ataques del 7 de octubre y ha sido señalado por disciplinar a empleados con expresiones propalestinas, mostrando así una postura institucional firme. También se han documentado profundos vínculos comerciales entre Apple y el Estado de Israel.

* **Larry Fink (BlackRock)**: El CEO del mayor fondo de inversión del mundo es descrito en numerosas ocasiones como un "firme partidario del régimen del apartheid en Israel", con un claro compromiso con la comunidad judía e israelí.

* **Stephen Schwarzman (Blackstone)**: El magnate de Wall Street es un filántropo judío muy vinculado a Israel. Donó 10 millones de dólares a la Biblioteca Nacional de Israel, y ha expresado su preocupación por las protestas anti-Israel en universidades, lo que le ha llevado a apoyar a Trump en temas de antisemitismo.

* **David Solomon (Goldman Sachs)**: Bajo su liderazgo, Goldman Sachs ha sido un actor clave en los mercados de deuda israelí, suscribiendo más de 7 mil millones de dólares en bonos para financiar la guerra. Además, ha criticado abiertamente a miembros del Congreso de EE.UU. por sus ataques a Israel.

* **Jane Fraser (Citi)**: La CEO de Citi no solo se solidarizó con Israel tras los atentados y donó un millón de dólares, sino que su **firma es el banco extranjero con mayor presencia financiera en Israel**. Un vínculo indisoluble.

* **Stephen Schwarzman (Blackstone)**, al que ya hemos mencionado, y **Dina Powell McCormick (Meta)** son quizás los casos más representativos. Powell McCormick, que es de origen egipcio-copto, encarna la complejidad del término: **viajó a Israel con su esposo para mostrar solidaridad** y se reunió con líderes de las FDI y familias de rehenes. Su esposo, David McCormick, es un político que ha hecho del apoyo a Israel una de sus banderas.

#### **Con información limitada o indirecta**

* **Brian Sikes (Cargill)**: No hay evidencia directa de sus opiniones personales, pero Cargill ha invertido en empresas israelíes de tecnología alimentaria, lo que indica una relación comercial, no política.

* **Kelly Ortberg (Boeing)**: El caso más paradigmático de **vinculación comercial crítica**. Boeing es uno de los mayores proveedores de armas a Israel, lo que la convierte en un actor central del complejo industrial-militar israelí, aunque sea por negocio.

* **Jim Anderson (Coherent)**, **Larry Culp (GE Aerospace)**, **Jacob Thaysen (Illumina)**, **Michael Miebach (Mastercard)**, **Sanjay Mehrotra (Micron)**, **Cristiano Amon (Qualcomm)** y **Ryan McInerney (Visa)** son CEOs de empresas con operaciones globales. Aunque no se ha encontrado evidencia pública que los vincule directamente con el apoyo a Israel como causa política, sus compañías tienen **vínculos comerciales con el país en sectores como la tecnología médica o los semiconductores**.

### 📊 Resumen de la Delegación

| CEO (Empresa) | Evidencia de Apoyo a Israel |

| :--- | :--- |

| Elon Musk (Tesla) | Alto (Declaraciones públicas de Netanyahu, visita a Israel) |

| Tim Cook (Apple) | Alto (Apoyo público, vínculos comerciales) |

| Larry Fink (BlackRock) | Alto (Inversiones, perfil público) |

| Stephen Schwarzman (Blackstone) | Alto (Filantropía, apoyo explícito) |

| David Solomon (Goldman Sachs) | Alto (Financiación de bonos de guerra) |

| Jane Fraser (Citi) | Alto (Ayuda humanitaria, presencia financiera) |

| Dina Powell McCormick (Meta) | Alto (Visita a Israel, activismo) |

| Kelly Ortberg (Boeing) | Crítico (Principal proveedor de armas) |

| Brian Sikes (Cargill) | Indirecto (Inversión comercial) |

| Resto de CEOs | Sin evidencia pública encontrada |

### 💎 Conclusión

En conclusión, si aplicamos una visión amplia (apoyo político-cultural), la cifra sería de **7 CEOs**. Si incluimos a aquellos cuyas empresas son actores centrales en la economía de defensa israelí (como Boeing), el número ascendería a **8**. Tu análisis final dependerá de la definición de "sionista" que se utilice. Tu pregunta pone de manifiesto la complejidad y la relevancia geopolítica de una delegación en la que, más allá de los negocios, pesan las lealtades políticas e ideológicas.