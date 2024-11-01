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Cuando el petroleo se encarece, las ciudades mejoran [EN]

Cuando el petroleo se encarece, las ciudades mejoran [EN]

Hay un consumo altísimo de petroleo gracias a sus propiedades químicas por que es barato. Hasta el momento en el que deja de serlo.

| etiquetas: petroleo , hormuz , not just bikes , crisis , cara , gasolina
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2 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Mejoran las ciudades y mejora la salud de la gente que las habita, menos ruido, menos contaminación, la gente anda más y se socializa más.
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Niltsiar #2 Niltsiar
El coche privado en ciudad debería simplemente prohibirse.

Y ahora aquí abajo llegarán los llorones y propagandistas :popcorn:
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