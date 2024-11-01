Cuando la IA se convierte en prótesis para la discapacidad: "La máquina me devuelve lo que la vida me quitó"

Un abogado de derechos digitales con Parkinson defiende el uso de la IA como herramienta de expresión y denuncia que la tecnología que podría transformar los cuidados sigue sin aplicarse donde más falta hace. Carlos Sánchez Almeida (1962) ha sido uno de los más relevantes abogados en materia de derechos digitales, propiedad intelectual y libertades fundamentales del Internet español. Su trabajo fue clave para definir qué era delito y qué no...