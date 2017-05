Cuando hablamos de “bullying” o acoso escolar siempre pensamos en las mismas imágenes, en el prototipo de maltratador, el malote de la clase, esa persona que no tiene futuro… pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si nos paráramos a pensar que esa persona puede ser cualquiera? Porque mucho me temo que es así; cualquiera puede ser el culpable. No existe un prototipo de acosador.