Cuando las ciudades y edificios se adaptan a las bicicletas y no al revés: 10 creativos ejemplos

No podemos construir ciudades desde cero, las grandes urbes son como son y la adaptación a la bici es complicada. Un nuevo diseño de las calles, con carriles dedicados, ayuda, pero no es lo único que podemos hacer por un ecosistema más sano. Con la bici podemos llegar a otros niveles de integración: si entramos con carritos en las casas, por qué no podemos pensar en que la bici llegue hasta oficinas y salones. La transformación también debe estar en los edificios, no son en los carriles...