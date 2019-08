¿Cuál era la mejor serie de adolescentes?

Funciona como el principio de Arquímedes. Cuanto más rechazaba alguien en los noventa las series de adolescentes por considerarlas pueriles y estúpidas, con la misma fuerza las reivindica ahora un cuarto de siglo después vendiendo un pasado edénico que nunca existió. La realidad era que no había muchos canales, no teníamos con qué rellenar las horas y nos tragábamos lo que nos echasen porque éramos unos vagos y no nos movíamos de la posición horizontal sobre el sofá.