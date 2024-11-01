edición general
Cronología crítica de cómo (y por qué) Google está estrechando el margen de la web abierta

La acusación es contundente: Google estaría desmantelando pieza a pieza la web abierta, no con un único golpe, sino mediante una secuencia de decisiones técnicas, comerciales y de gobernanza que, vistas en conjunto, dibujan una estrategia coherente. El ensayo “Google is killing the open web” —publicado en el blog de Oblomov— recompone esa cronología y la conecta con un hilo conductor: la progresiva sustitución de estándares abiertos y multiproveedor por mecanismos y APIs que favorecen un ecosistema más centralizado, instrumental para el negocio

Torrezzno
Ya salió la noticia original aquí. Esto es un resumen en español. Me parece perfecto si asi llega a mas gente pero podían haber incluido un link a la fuente, que no es un ensayo sino un blogpost

wok.oblomov.eu/tecnologia/google-killing-open-web/
keizal
