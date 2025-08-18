La 'crisis' de Trump en Washington D.C. entra en su segunda semana con más soldados y sin estrategia de salida [en]

Mientras la capital de Estados Unidos se enfrenta a una segunda semana con soldados y agentes federales enmascarados que llevan a cabo "patrullas" en las calles de la ciudad, el presidente Trump dice saber que algunos estadounidenses temen que haya cruzado una línea peligrosa. «La gente dice "Es un dictador"», ha dicho Trump en el Kennedy Center de Washington. «"La ciudad se va al infierno y tenemos que evitarlo. En vez de decir "Es un dictador" deberían decir "Vamos a unirnos a él y hacer que Washington esté a salvo"».