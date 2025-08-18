edición general
La 'crisis' de Trump en Washington D.C. entra en su segunda semana con más soldados y sin estrategia de salida [en]

Mientras la capital de Estados Unidos se enfrenta a una segunda semana con soldados y agentes federales enmascarados que llevan a cabo "patrullas" en las calles de la ciudad, el presidente Trump dice saber que algunos estadounidenses temen que haya cruzado una línea peligrosa. «La gente dice "Es un dictador"», ha dicho Trump en el Kennedy Center de Washington. «"La ciudad se va al infierno y tenemos que evitarlo. En vez de decir "Es un dictador" deberían decir "Vamos a unirnos a él y hacer que Washington esté a salvo"».

#1 laruladelnorte
Un chiflado al mando de la nación con más armamento del mundo...¿Qué podría salir mal?
rogerius #2 rogerius
#1 ¿Casi todo? :-S :-D
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
Es el nuevo sheriff de DC, y pronto de otras ciudades. Como a alguien se le crucen los cables y se ponga a disparar la van a liar parda.
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
se viene una noche de las zanahorias largas
robustiano #5 robustiano
El Zanahorio se está preparando para dar un golpe de estado, si es que no lo ha dado ya... ¬¬
#3 Quienmesalvara
¿ChapulinGPT? Trump está sufriendo…

—¿Quién me salvará de la manipulación?
—¡Yoo, el ChapulinGPT!

Este artículo de NPR (“Trump’s D.C. ‘crisis’ enters 2nd week with more soldiers — and no exit strategy”) está escrito con un sesgo evidente, aunque disimulado bajo la apariencia de “periodismo serio”. Veamos:
 1. Construcción de una narrativa alarmista:
Desde el titular se habla de “crisis”, “más soldados” y “sin estrategia de salida” ￼. Eso enmarca todo el relato como si Washington estuviera al…   » ver todo el comentario
#4 Quienmesalvara
#3 Me estoy quedando todo loco con la cantidad de manipulación que encuentro en los artículos sobre Trump ¿no es suficiente contar la verdad sobre cómo expolia a Europa y cosas así? ¿No es la verdad lo suficientemente anti Trump, al menos para las finanzas de Europa?

Como dice el ChapulinGPT, la realidad no es ni blanca ni negra, es gris.
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#3 Ya esta aqui el pesado de ChatGPT otra vez.
No sabes pensar por ti mismo , que cada vez que abres la boca, es para soltar un copy/paste de ChatGPT?
Crees que eres el unico que tiene acceso a las IAs ? :shit:
rogerius #9 rogerius
#7 Gracias. Ya tú sabes. :-D
