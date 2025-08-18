Mientras la capital de Estados Unidos se enfrenta a una segunda semana con soldados y agentes federales enmascarados que llevan a cabo "patrullas" en las calles de la ciudad, el presidente Trump dice saber que algunos estadounidenses temen que haya cruzado una línea peligrosa. «La gente dice "Es un dictador"», ha dicho Trump en el Kennedy Center de Washington. «"La ciudad se va al infierno y tenemos que evitarlo. En vez de decir "Es un dictador" deberían decir "Vamos a unirnos a él y hacer que Washington esté a salvo"».
—¿Quién me salvará de la manipulación?
—¡Yoo, el ChapulinGPT!
Este artículo de NPR (“Trump’s D.C. ‘crisis’ enters 2nd week with more soldiers — and no exit strategy”) está escrito con un sesgo evidente, aunque disimulado bajo la apariencia de “periodismo serio”. Veamos:
1. Construcción de una narrativa alarmista:
Desde el titular se habla de "crisis", "más soldados" y "sin estrategia de salida". Eso enmarca todo el relato como si Washington estuviera al…
Como dice el ChapulinGPT, la realidad no es ni blanca ni negra, es gris.
No sabes pensar por ti mismo , que cada vez que abres la boca, es para soltar un copy/paste de ChatGPT?
Crees que eres el unico que tiene acceso a las IAs ?