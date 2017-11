Crisis catalana en Bélgica: Partido Flamenco en la cuerda floja y coalición de gobierno haciendo funambulismo [FRA]

Los nacionalistas flamencos no sueltan a Carles Puigdemont, pero no traspasan la línea roja que politizaría el caso y dinamitaría el gobierno federal. Voltaje máximo. El Primer Ministro Charles Michel envió ayer un mensaje a sus principales ministros, implorándoles que no comentasen nada en absoluto sobre Cataluña y que aprobasen la directiva europea. Michel considera que el caso catalán podría ser desastroso para la mayoría gubernamental, que hasta ahora había llevado a cabo un gran progreso en el ámbito socio-económico durante la legislatura.