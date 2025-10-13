edición general
El cribado del cáncer que España no quiere hacer: “El verdadero daño es diagnosticar cáncer de pulmón en una fase avanzada”

“Hay solo tres cánceres que tienen evidencia científica más que sostenida para ser previsibles y tener un diagnóstico precoz”, afirmaba el pasado miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García. Colon, cérvix y mama son los únicos tres que cuentan en España con programas de cribado para detectarlos con antelación, pero hay un cuarto que, pese al apoyo de las sociedades científicas, no recibe el apoyo del Gobierno para implantarse: el cáncer de pulmón.

3 comentarios
#1 eipoc
Dos noticias juntas se entienden mejor.
#2 la_gusa
"Los valores que se utilizaron, por ejemplo, tenían en cuenta que se tuvieran que comprar el 100% de máquinas de TAC", dice Trujillo, "eso es asumir que ningún hospital de España tiene un TAC como para poder hacer un cribado, cuando eso no es real", añade.

Esta frase es muy tendenciosa, los TAC los hay, pero generalemente están usándose.

Esta frase es muy tendenciosa, los TAC los hay, pero generalemente están usándose.
#3 trasparente
He conocido varios casos de cáncer de pulmon en mi entorno social y familiar (5). A uno se lo detectaron casualmente en una radiografía para un preoperatorio. Era pequeño y operable y sigue vivo. A todos los demás se lo detectaron por problemas respiratorios, en fase avanzada. Están todos muertos.
