El cribado del cáncer que España no quiere hacer: “El verdadero daño es diagnosticar cáncer de pulmón en una fase avanzada”

“Hay solo tres cánceres que tienen evidencia científica más que sostenida para ser previsibles y tener un diagnóstico precoz”, afirmaba el pasado miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García. Colon, cérvix y mama son los únicos tres que cuentan en España con programas de cribado para detectarlos con antelación, pero hay un cuarto que, pese al apoyo de las sociedades científicas, no recibe el apoyo del Gobierno para implantarse: el cáncer de pulmón.