El Covid persistente ya ha sido definido como enfermedad

No son secuelas. Es un síndrome que consiste en la persistencia de los síntomas durante semanas o meses después de la infección inicial. Esos síntomas no están relacionados con la gravedad de la enfermedad. También aparecen en pacientes no hospitalizados. El síndrome condiciona mucho la calidad de vida. Afecta más a mujeres, casi la mitad de entre 35 y 50 años. Los síntomas suelen ser fluctuantes, son los mismos cada semana.