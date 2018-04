Coscubiela en el Congreso en 2015 a CiU y PSC: "Algún día este Código Penal se lo van a aplicar a ustedes"  

Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso advirtió en 2015 desde la tribuna de las consecuencias de la modificación del Código Penal al que votaron favorablemente PSC y CiU: "Me tengo que referir a las enmiendas de Convergencia i Unió. Espero que sea por error. ¿Han visto lo que han hecho? Ayudan a la confusión. Igualan desórdenes públicos y terrorismo. ¡Ojo con eso! Espero que ustedes voten en contra de su enmienda. Porque, si no, cualquier día de éstos se lo van a aplicar a ustedes en Cataluña".