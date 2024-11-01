Córdoba jugará un papel clave en la nueva guerra asimétrica de los drones iraníes

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#1
HeilHynkel
Un Shahed cuesta entre 20.000 y 35.000 dólares, mientras que
un misil puede llegar a alcanzar los 15 millones por unidad.
Como el resto del artículo esté tan bien documentado como esto ....
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#3
masde120
#1
En que no está bien documentada? un patriot por ejemplo cuesta 4 millones solo el misil sin contar el propio lanzador
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#4
HeilHynkel
#3
Te faltan 11 millones.
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#5
masde120
#4
El Thaad vale 15 exactamente. Vamos que aunque fueran 4 a 15 está en el mismo rango. No tiene sentido tu comentario.
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#7
HeilHynkel
*
#5
¿Y utilizas un interceptor de alta cota para bajar un drone que vuela a 500 metros? ¿usas un RPG para cazar moscas?
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#6
shinjikari
#1
Un THAAD cuesta alrededor de 12-15 millones de dólares. Quizás sí está bien documentado, y el error lo tienes tu.
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#2
Stathamdepueblo
Usarán la mezquita para entrenar a los pilotos de drones
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#8
Cehona
#2
La mezquita cobra hasta el agua bendita, no esta el ejército para tantos lujos.
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Como el resto del artículo esté tan bien documentado como esto ....
Te faltan 11 millones.
¿Y utilizas un interceptor de alta cota para bajar un drone que vuela a 500 metros? ¿usas un RPG para cazar moscas?