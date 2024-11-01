edición general
4 meneos
18 clics
Córdoba jugará un papel clave en la nueva guerra asimétrica de los drones iraníes

Córdoba jugará un papel clave en la nueva guerra asimétrica de los drones iraníes

Los radares que Indra fabricará en Las Quemadas están diseñados para frenar a los dispositivos Shahed que están revolucionando las tácticas militares en Ucrania y Oriente Medio

| etiquetas: drones , shahed , radar , nemus , indra , españa , córdoba
3 1 0 K 49 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Un Shahed cuesta entre 20.000 y 35.000 dólares, mientras que un misil puede llegar a alcanzar los 15 millones por unidad.

Como el resto del artículo esté tan bien documentado como esto .... :roll:
3 K 39
masde120 #3 masde120
#1 En que no está bien documentada? un patriot por ejemplo cuesta 4 millones solo el misil sin contar el propio lanzador
1 K 25
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Te faltan 11 millones.
0 K 17
masde120 #5 masde120
#4 El Thaad vale 15 exactamente. Vamos que aunque fueran 4 a 15 está en el mismo rango. No tiene sentido tu comentario.
0 K 12
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#5

¿Y utilizas un interceptor de alta cota para bajar un drone que vuela a 500 metros? ¿usas un RPG para cazar moscas?
0 K 17
shinjikari #6 shinjikari
#1 Un THAAD cuesta alrededor de 12-15 millones de dólares. Quizás sí está bien documentado, y el error lo tienes tu.
1 K 24
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Usarán la mezquita para entrenar a los pilotos de drones :troll:
0 K 15
Cehona #8 Cehona
#2 La mezquita cobra hasta el agua bendita, no esta el ejército para tantos lujos. :-D
1 K 28

menéame