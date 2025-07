Convocada la VI edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide

La editorial Libros del Asteroide ha abierto la convocatoria para la recepción de proyectos para participar en la VI edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide, un galardón que se ha consolidado tras el éxito de obras publicadas como la reciente Un sueño made in Argentina, de Solange Levinton, así como El mal dormir, de David Jiménez Torres; Fieras familiares, de Andrés Cota Hiriart; 14 de abril, de Paco Cerdà; y Mi padre alemán, de Ricardo Dudda. El premio, que se caracteriza por otorgarse a un proyecto y no a una obra terminada...