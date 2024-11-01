El contrato básico entre el hombre y la mujer

Inversión a cambio de certeza de paternidad. Esta entrada tiene un enfoque evolucionista y a muchas personas les puede parecer una forma ruda e insensible de abordar los fenómenos. Yo no planteo que esta visión agote el tema de la relación entre el hombre y la mujer que voy a exponer, pero sí creo que los aspectos que voy a comentar - aunque no son todo el cuadro- sí forman parte del cuadro global. La vida es ruda e insensible muchas veces.