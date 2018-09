Contra la caridad

Una reseña del libro Against Charity; el cual se trata de un manifiesto a favor de la bondad recíproca, igual y fraterna, y en contra de la caridad entendida como una relación desigual y no recíproca entre el que da y el que recibe, porque el que recibe no está en condiciones de corresponder. El texto es, también, un manifiesto a favor de una Renta Básica universal e incondicional; la cual haría innecesaria una caridad institucional, con la que se ufanan los ricos, y que las empresas enarbolan como bandera para lavar conciencias.