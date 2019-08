El consumidor chino arrasa con el asado uruguayo: Las exportaciones obligan a abastecerse con carne de menor calidad

Los uruguayos no están acostumbrados a comprar carne extranjera: siempre se autoabastecieron. Por ello, la aparición de productos importados tiene algo de tabú: el carnicero del barrio jura que no vende carne paraguaya y acusa a los supermercados de hacerlo; y en los supermercados, por su parte, las etiquetas utilizan como reclamo la calidad nacional. Lo cierto es que la legislación uruguaya no prevé mayor información al consumidor sobre el origen de los productos, entre otras cosas porque la situación es nueva.