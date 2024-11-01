El Constitucional se prepara para otro bloqueo ante la renovación en un Senado controlado por el PP

El próximo 17 de diciembre se cumplirá el mandato de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Ricardo Enríquez, José María Macías, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que es el actual presidente. Los dos primeros pertenecen al bloque conservador y los dos últimos, al progresista. Fueron nombrados por el Senado en 2017 y corresponde ahora a la Cámara Alta proponer cuatro nuevos nombramientos, tal y como obliga la Constitución.