El Constitucional se prepara para otro bloqueo ante la renovación en un Senado controlado por el PP

El próximo 17 de diciembre se cumplirá el mandato de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Ricardo Enríquez, José María Macías, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que es el actual presidente. Los dos primeros pertenecen al bloque conservador y los dos últimos, al progresista. Fueron nombrados por el Senado en 2017 y corresponde ahora a la Cámara Alta proponer cuatro nuevos nombramientos, tal y como obliga la Constitución.

No creo que les moleste a los del PSOE. Ahora mismo tienen mayoria y, lo que deberia ser un organismo neutral, es actualemente un tribunal de casacion para enmendar lo que quiera el PSOE, como ya se vio en los ERE de Andalucia y lo que ya esperan para el Fiscal General del Estado.
