La consejería de Educación de la Región de Murcia no facilita los informes que avalan el pin parental

Desde la consejería aseguran que existe un informe jurídico que avala la orden remitida a principios de curso a los centros escolares relativa al "veto parental". Aseguran que "sin ese informe interno la consejería de Educación no habría podido publicar la orden". Supuestamente ese informe se aprobó en agosto, antes de la publicación de las instrucciones. En Onda Cero hemos solicitado copia de ese informe dada la polémica suscitada por el veto parental, pero dicen que no pueden facilitarlo al tratarse de un informe interno que no es público.