Las consecuencias de votar a Trump, tener familia canadiense y pensar que ICE es una empresa privada

Me he encontrado este hilo en Reddit, en el subrreddit "Leopards Ate My Face":

No hay novedad, cualquiera que lo visite habrá visto cosas parecidas a cientos. Las personas damnificadas por votar a Trump siguen defendiéndose en otro ejemplo más de negación de la realidad e incapacidad para aprender nada. Pero en los comentarios se ven respuestas muy extrañas, como que empiezan a pensar en serio que "ICE es una empresa privada que está haciendo mal su trabajo".

"Casualmente", cuando les corrigen y usaron la frase "Recibiste lo que votaste" parece ser que cerraron los comentarios en facebook. Como la historia parece un muy buen ejemplo de lo que se está viviendo en ese país ahora mismo y de las ideas extrañas que se pasan por la mente de la gente expuesta a medios conservadores os dejo por aquí la traducción (más o menos correcta, hecha con Gemini):

SOS

El 6 de noviembre, mi yerno canadiense, Curtis, que regresaba de un viaje de negocios de 4 días, fue detenido en la aduana a su regreso. Ha sido residente PERMANENTE desde su adolescencia; ahora tiene casi 40 años. Una rápida verificación de antecedentes reveló un delito menor a la edad de 17 años. Esto fue suficiente para marcarlo y detenerlo durante varias horas mientras su familia esperaba en el aeropuerto para llevarlo a casa. Solo que Curtis nunca llegó a casa. Lo llevaron directamente a un centro de detención de ICE a una hora de distancia, le dieron una fecha de corte para el 3 de diciembre y luego lo arrojaron a lo que llaman "la caja de hielo" (the ICE box) durante 36 a 48 horas mientras se procesaba su caso. Esta caja se mantiene a temperaturas bajo cero, sin que se le proporcione manta, cama ni protección de ningún tipo. Durante 2 noches, durmió en un suelo de cemento helado, lleno de muchos más detenidos.

Curtis fue luego puesto en una celda con 30 hombres. La comida y el agua son mínimas. Se le negó el acceso al dinero en su cuenta para el economato (commissary). Una vez que finalmente recibió algunos artículos necesarios, incluidos productos de higiene, fue sacado en la noche, encadenado y trasladado a otra instalación, ahora a más de 4 horas de distancia. La instalación de ICE se quedó con sus artículos del economato (se negaron a dejar que se los llevara con él). Allí, fue arrojado una vez más a la "caja de hielo", con solo una botella de agua y un gofre congelado durante 2 días.

Esta nueva instalación tiene condiciones de vida deplorables. Basura y suciedad por todas partes. Cuando a Curtis se le asignó una cama, tuvo que limpiarla de basura y acumulación de suciedad. Tenga en cuenta que esta es una instalación de propiedad privada (financiada por el gobierno). Este propietario privado está escatimando gastos al no proporcionar suficiente comida, agua potable limpia o servicios de saneamiento para estas personas. El agua es tan mala y el aire mohoso que sale por las rejillas de ventilación del aire acondicionado ha enfermado mucho a Curtis. Se le ha negado tratamiento médico durante varios días mientras lucha contra un dolor de garganta, laringitis y lo que sea que el agua le esté haciendo. En el último día, le han dado medicamentos. Otros detenidos le han ayudado con polvo BC (polvo efervescente contra el dolor) y una pastilla para la tos en agua caliente para ayudar con los síntomas.

Curtis ahora tiene acceso a su economato (commissary), y debe gastar su dinero en agua embotellada, pero no le permiten mucho. Ahora está hirviendo su agua en el microondas para hacerla más segura de beber. La comida es irreconocible y no comestible.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

La Orden Ejecutiva 14159, la "Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión" que firmó Trump, otorga permiso a ICE y otros componentes del DHS para detener y expulsar a NO CIUDADANOS en la máxima extensión de la ley.

Esto no se refiere a los ilegales que se vuelven criminales violentos. No hay DELIMITACIÓN de lo que significa "no ciudadano". No hay zona gris. Si no eres ciudadano, vas a las instalaciones de ICE.

Curtis ha hecho amigos con otros que están exactamente en la misma situación. (Cometió errores cuando era adolescente y joven, pero ha pagado sus deudas y restitución). Un joven estaba durmiendo en su dormitorio cuando llegó ICE y se lo llevó de la cama mientras dormía debido a una VISA caducada, nada más en su registro. Este chico ha estado en los EE. UU. desde que tenía 1 año, tiene 25. Se enfrenta a la deportación a un país que nunca ha conocido y cuyo idioma ni siquiera habla.

CURTIS NO ES UNA AMENAZA PARA EL PUEBLO ESTADOUNIDENSE. Tiene un buen trabajo, 3 hijos y mi hija que dependen de él al 100%, ya que es el único proveedor de su familia. Busca ayudar a otros en crisis personales; está cerca de DIOS y trata de encontrar el bien mayor en esta situación. Su bebé, Brixley, extraña a su papá y situación. Su bebé, Brixley, extraña a su papá y no entiende el cristal que los separa. Es desgarrador verlo extender la mano hacia él. Curtis está donando fondos a detenidos que no tienen nada y a personas que no tienen familia que los ayude. Muchos individuos también lo han ayudado a él.

La fecha de la corte se ha cambiado al 18 de diciembre. El debido proceso es una broma, al igual que la violación de los Derechos Humanos. Esto es doble enjuiciamiento (double jeopardy). Está haciendo enmiendas.

Actualmente, está esperando poder firmar un formulario que le da permiso para tener representación legal. La instalación ha retenido este formulario por razones antagónicas. Este formulario debería haber estado disponible para él con la primera solicitud. Todavía lo estamos esperando hoy.

¿QUÉ ESTÁ ENFRENTANDO?

¡DEPORTACIÓN! Si Curtis es deportado, mi hija y mi nieta bebé se verán obligadas a mudarse a Canadá para mantener unida a su familia. SIN EMBARGO, esto separaría a Curtis de sus 2 hijos pequeños, a quienes se le ha otorgado la custodia 50/50 al demostrar que puede brindarles la estabilidad y el cuidado que merecen y necesitan. Alejar a su padre crearía una mayor devastación y muchos otros problemas mientras navegan por una situación disfuncional fuera del hogar que él les ha proporcionado.

Mi hija se enfrenta a la posibilidad de ser expulsada de su país, separada de toda su familia y viajando de un lado a otro a los EE. UU. sin Curtis. Sus padres también están devastados y se enfrentan a una terrible separación.

A personas como Curtis NO se les está concediendo la fianza. Él no es un riesgo de fuga. Con gusto se presentará ante el juez y defenderá su caso; sin embargo, estamos escuchando que a estos detenidos no siempre se les permite hablar. Mientras investigo esto más a fondo, siempre pueden dar su versión. A medida que investigo esto más a fondo, encuentro más y más escenarios similares que no tienen sentido.

ESTO NO SON NOTICIAS FALSAS, ES LA REALIDAD.

SI DESEA SEGUIR ESTA SITUACIÓN Y AYUDARNOS A CREAR CONCIENCIA SOBRE ESTA TONTERÍA, ENVÍEME UN MENSAJE Y LO INVITARÉ A LA PÁGINA DE FACEBOOK "FREE CURTIS" (CURTIS LIBRE).

El mensaje termina con una foto de la familia, que no quiero reproducir aquí ya que tiene fotos de niños y datos personales como el nombre del padre. El que tenga curiosidad puede ir a buscarla a Reddit en el enlace que dejé arriba; se trata de la típica familia norteamericana con tres hijos, a pesar de que él es canadiense nadie podría diferenciarlo de cualquier americano medio.

También hay otra captura de pantalla de hace unos meses en la que se puede ver perfectamente como la persona que ha publicado esto era fan de Charlie Kirk.

Pero la cosa no acaba aquí, en los comentarios de Reddit, más o menos al final, se encuentran otras dos capturas de pantalla bastante interesantes. Os pongo de nuevo la traducción:

[Comentario 1, usuario borrado]: Ese pedazo de mierda [TRUMP] es responsable de todo esto, ¿cuándo va a despertar la gente a él? Espero que finalmente obtengas justicia para Curtis.

[Comentario 2, ***********: Hola, soy *************, el padre de Curtis, y me gustaría aclarar algunas cosas... Trump contrató a los llamados "hombres de hielo" (ICE), que deberían saber que son una empresa privada. Fueron contratados para deshacerse de los traficantes de drogas y de personas, y de los ilegales, lo cual hicieron en su mayor parte; sin embargo, estos bastardos de ICE han interpretado la terminología de un crimen para poder mantener su cuota y seguir ganando dinero. Por lo tanto, Curtis, quien fue acusado de un delito menor por una sustancia controlada cuando tenía 17 años (hace 22 años), es un residente PERMANENTE de EE. UU. de 24 años, y ahora es un 'detenido' de ICE. NO DEL GOBIERNO. De hecho, si fuera un asesino o un violador, estaría mejor tratado en las prisiones que tenemos aquí hoy y podría optar a una fianza. Estos ANIMALES, llamados ICE, son las personas más fanáticas y racistas que jamás podrán conocer. Se visten como el Talibán cuando hacen el mal en nombre de Cristo. Las instalaciones de detención son deplorables, y lo único peor que la comida, es el PERSONAL. Los Bastardos... es solo el gobierno el que puede sacarlo ahora mismo, ni siquiera un abogado, ya que aparentemente ni siquiera es elegible para una fianza debido a su crimen cometido hace 22 años. El abogado, con quien nos hemos comprometido, fue un juez de la Corte Suprema que ahora ejerce la abogacía, está bien relacionado, pero no puede sacarlo. Nos ha aconsejado que veamos qué pueden hacer los políticos. Así que estamos intentando todo y a toda persona posible para que nos ayuden, pero sobre todo a los políticos. Queremos que el público sepa lo que estos bastardos de ICE están haciendo a los detenidos, y emitiremos un comunicado de prensa cuando sea el momento adecuado, pero no antes de que Curtis sea liberado.

Nuestros corazones están rotos por lo que le ha pasado a nuestro hijo, pero no permaneceremos en silencio por mucho tiempo; esto necesita ser dicho. Espero que las personas que lean esto puedan enviar un mensaje a sus representados en su comunidad. Cuantas más voces se puedan escuchar, mejor.

Gracias, Danielle, por poner esto en conocimiento de TODOS.

Y en otra captura de pantalla unos mensajes más abajo, justo antes de que aparentemente el dueño del muro de facebook cambiase la configuración para que nadie que no sea de la familia pueda comentar, se ven las siguientes respuestas:

James [Apellido borrado] hace 1 semana Bonnie, Esta es la tercera persona de la que he oído hablar en una situación similar. Nuestro gobierno está actuando fuera de la Ley y la Constitución. Mis oraciones están con ustedes, Jim, Curtis y su familia. ¡Amor para todos! 👍 2

Bonnie [Apellido borrado] hace 1 semana James [Apellido borrado] en realidad ICE es una compañía privada, que hace todo por su cuenta para mantener el flujo de dinero. 👍 2

Conner [Apellido borrado] hace 11 minutos Bonnie [Apellido borrado] Tarde o temprano tendrás que aceptar los hechos. Trump y su administración están detrás de todo esto. Esto no debería haberle pasado a tu hijo, pero estar en negación y defender a la gente que lo puso donde está le está haciendo un gran flaco favor. Responder 👍 2

Andrea [Apellido borrado] hace 11 minutos Bonnie [Apellido borrado] Cariño, ICE significa Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). No son una compañía, privada o de otro tipo. Son un brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional y son, en gran medida, una agencia gubernamental bajo el liderazgo de Kristi Noem, a quien Trump eligió personalmente para liderar Seguridad Nacional. Están haciendo la voluntad de Trump. Recibiste lo que votaste.