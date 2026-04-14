El Congreso reactiva la proposición de ley para convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad

El Congreso va a reactivar este martes la proposición de ley orgánica que prevé reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, entre otras medidas. Una proposición. La iniciativa es una proposición de ley orgánica que planteó el PSOE en abril de 2024, hace ya dos años y que prevé modificar la ley general penitenciaria con las siguientes medidas como objetivo: Reconocimiento. El texto plantea reconocer como “agentes de la autoridad” a los funcionarios de prisiones para que, con ese título legal, cuenten con mayores