El congresista «guerrero MAGA» es brutalmente ridiculizado por publicar un vídeo gay de juegos con cachorros en las redes sociales (Eng)

«Que el congresista Fine publique el historial de su navegador es de un nivel de rareza superior». El representante Randy Fine (republicano por Florida), conocido como «guerrero MAGA», ha dejado que su antipatía hacia las personas LGBTQ+ defina su carrera. Antes de ser elegido para el Congreso en unas elecciones especiales el año pasado, era conocido sobre todo por presentar un proyecto de ley para castigar a la corporación Disney por emitir una declaración en contra del proyecto de ley «Don't Say Gay» (No digas gay) de Florida.