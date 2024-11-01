Conflicto en Irán: Seis heridos tras la caída de restos de un dron en la zona industrial de Abu Dabi [Eng]

Las autoridades de Abu Dabi han reaccionado a la caida de restos en dos puntos del ICAD 2, tras la exitosa interceptación de drones por parte de los sistemas de defensa aérea. En un comunicado emitido por la Oficina de Prensa de Abu Dabi, las autoridades informaron que el incidente causó lesiones leves y moderadas a seis ciudadanos pakistaníes y nepalíes.