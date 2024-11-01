edición general
Conflicto en Irán: Seis heridos tras la caída de restos de un dron en la zona industrial de Abu Dabi [Eng]

Las autoridades de Abu Dabi han reaccionado a la caida de restos en dos puntos del ICAD 2, tras la exitosa interceptación de drones por parte de los sistemas de defensa aérea. En un comunicado emitido por la Oficina de Prensa de Abu Dabi, las autoridades informaron que el incidente causó lesiones leves y moderadas a seis ciudadanos pakistaníes y nepalíes.

3 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Esperemos que el Campechanos se encuentre bien, estoy en un sinvivir.
makinavaja #3 makinavaja
En Abu Dabi, si son pakistaníes y nepalíes no son ciudadanos. :troll: :troll: :troll: :troll:
DDJ #2 DDJ
"Oficina de Prensa de Abu Dabi, las autoridades informaron que el incidente causó lesiones leves y moderadas a seis ciudadanos pakistaníes y nepalíes"

Están enojadísimos porque a los ciudadanos pakistaníes y nepalíes sólo pueden hostiarlos los ciudadanos saudíes, hombre ya
>:-(
