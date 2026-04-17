Confirmado: ya está aquí el Meta Hermano

El prefijo meta- proviene del griego y significa principalmente "más allá". Se utiliza para indicar que algo trasciende, abarca o va más allá de un concepto.

¡Y sí, ya podemos confirmarlo, ya vivimos en la distopía orwelliana que tanto temíamos!

Os comparto mi propia experiencia:

Noche del miércoles, 15 de abril de 2026. Me trago un reportaje completo de Al Jazeera en Youtube, el cual deja muy claro que "está financiada total o parcialmente por la Administración Pública catarí":

Información que, por lo que sea, no nos muestra del propio Google, Meta u otros entes "financiados total o parcialmente" por los sionistas.

El reportaje muestra la descarada censura interna (intimidación contra sus trabajadores palestinos por parte de META) como externa (censurando cuentas de periodistas palestinos en Instagram y Facebook).

En él se da voz a exempleados de META silenciados o despedidos por ser "demasiado palestinos". También investiga los profundos vínculos de los líderes de Meta con Israel...

Este problema pasó sin pena ni gloria en su momento, ya que pocos medios le dieron cobertura, por motivos obvios...

Una vez visto, me fui a la cama con mal cuerpo, pero con el siguiente pensamiento positivo: "menos mal que no le han metido mano al Whats App aún y puedo seguir compartiendo en mis estados las barbaries sionistas" (muchas de las cuales las conozco gracias a Menéame)...

Ingenuo de mí, al día siguiente, tras haber compartido un vídeo de un diputado polaco mostrando una bandera "israelí" con la esvástica... me encuentro con el siguiente mensaje al entrar en mi Wapp: "Cuenta suspendida termporalmente...":

No me dan motivos, no explican nada, solo un "es posible que hayas infringido nuestras condiciones del servicio".

Al pulsar en "Más información", obtengo esto:

Todo esto me lleva a las siguientes conclusiones:

Al no advertirme de la supuesta infracción, ni dejarme reclamar, ni especificarme el motivo exacto, me están dando un aviso: "no saques los pies del tiesto, te vigilamos". Evidentemente no podrían decirme el motivo real puesto que, sin previa denuncia, sería reconocer que me espían, lo cual me llevaría a la siguiente conclusión: Meta no solo controla IG y FB, sino que nos espían el WhatsApp, por mucho que nos vendan que "nuestros mensajes están cifrados y son seguros" (ya que ni uso aplicaciones no oficiales de Wapp ni nada parecido como sería la otra opción).

Ya, en su momento, me escamó que compraran esta aplicación de mensajería por un precio millonario sin meternos después publicidad ni pretendiesen, según ellos, vender nuestros datos... Ya sabemos por qué lo hacen:

¡El Meta hermano ya está aquí!

PD Hemos regalado nuestra vida, nuestros datos, nuestras fotos a unos psicópatas por vanidad, por encajar en la sociedad, por comodidad o por simple diversión y vamos a pagar un precio muy alto: nuestra libertad.

PPD por cierto, os recomiendo que veais el reportaje (aquí un resumen)