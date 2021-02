Confirmado oficialmente el crossover de El Señor de los Anillos con Magic The Gathering - La Tierra Media

En una convocatoria de inversores de Hasbro, Magic: The Gathering anunció un crossover de El Señor de los Anillos, junto con otras propiedades, en lo que se ha denominado Universes Beyond. Magic: The Gathering es el popular juego de cartas de Wizards of the Coast, que ha dado el salto a la oferta digital recientemente con Magic Arena. La popularidad del juego no ha dejado de crecer en los últimos años, a pesar de los problemas que han obligado a reducir las partidas en persona.