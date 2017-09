Lo confieso: no quiero niños

Explico que quería un hotel sin niños y por poco me saltan al cuello diciéndome que eso era discriminación. Y, qué queréis que os diga, no lo entiendo. Pero no, al parecer, decir que quieres descansar tomando el sol en la tumbona de una piscina sin que unos infantes te salpiquen constantemente de agua porque están haciendo un concurso de “tirarse en bomba” es nazismo. Pues qué queréis que os diga, no lo entiendo. Porque a mí me gustan los niños.