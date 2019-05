La confesión del Pentágono sobre los OVNIs que lo cambia todo

Tras años de negar este tipo de eventos, Christopher Sherwood, portavoz del Departamento de Defensa americano, ha afirmado finalmente que lo están investigando y admite que hay numerosos informes que atestiguan estos casos. Sherwood confirmó a 'The New York Post' que "existe una iniciativa secreta del gobierno, llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), con la que prosigue "el estudio y la investigación de fenómenos aéreos no identificados". "Ha habido varios informes de aeronaves no autorizadas..."