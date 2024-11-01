Condenado por defraudar 8M $ mediante reproducciones falsas por bots de música creada por IA (ING)

El músico Michael Smith se declaró culpable de fraude electrónico en el primer caso penal por manipulación de “streaming” en EEUU. Durante años generó miles de canciones con IA y usó bots para sumar reproducciones falsas, desviando unos 8 millones de dólares en regalías de artistas reales. “Aunque las canciones y los oyentes eran falsos, los millones de dólares que Smith robó eran reales" dice el fiscal Jay Clayton destacando el impacto económico. Smith además afronta hasta casi 5 años de prisión. Relacionada: menea.me/2d8c9