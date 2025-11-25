Concurso de tortilla!

Aviso que no se gana nada... Pasar un buen rato.

Como me invento yo las normas son aleatorias y tiranas:

Las tortillas sin cebolla quedan descartadas.

Y ya está no hay más normas. Se juzgará en base a una foto final y un breve resumen o largo (según veáis) del proceso de elaboración. Cada maestrillo tiene su librillo.

(Como se me acaba de ocurrir, supongo que con el permiso de los usuarios podemos llenar este sub de tortillas. El qué más meneos tenga gana prestigio imaginario en un rincón chiquitín de Internet)

Tenéis hasta el Domingo!!!