Concurso literario Aldea de Carraspulas y aledaños

Tema: Libre.

Extensión: 2.048 palabras.

Premio: Diploma.

Abierto a: Residentes en Aldea de Carraspulas y aledaños.

Entidades convocantes: Bar el Potorro de Aldea de Carraspulas y Cerrajería Guali.

Envío: concursocarraspulas(arroba)correo(punto)ez

Entre las normas de esta edición destaca la obligación expresa del uso de inteligencia artificial en la elaboración de los relatos. La organización advierte que cualquier sospecha de escritura personal, humana, sin el uso total y completo de herramientas de I.A. supondrá la descalificación automática del participante, reservándose además el derecho de aplicar mecanismos de verificación.

El jurado estará compuesto por un representante de Cerrajería Guali (por confirmar), la cuñada del dueño del Bar el Potorro (por confirmar), el cura párroco de la aldea vecina “Fogata de Río Negro” y Gumersinda Ozorno, experta informática que ha dado cursos de ofimática para mayores.