Los Comuns aseguran que la relación con Podemos está "normalizada" y consideran una "obligación" mejorar la alianza

Pisarello:"Nuestras relaciones con Podemos están normalizada, son cordiales. Yo he hablado con Irene Montero e Ione Belarra", ha reivindicado el también diputado en el Congreso, que fue uno de los dirigentes de los Comuns que el jueves pasado acudió al acto de Gabriel Rufián y Montero en defensa del frente de izquierdas. Es por ello que ha añadido que, llegado el momento, confía en que habrá una candidatura conjunta con los morados.Lo que ha esquivado responder es si están dispuestos los Comuns a permitir que Pozuelo sea diputada en el Congreso