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Los Comuns aseguran que la relación con Podemos está "normalizada" y consideran una "obligación" mejorar la alianza

Los Comuns aseguran que la relación con Podemos está "normalizada" y consideran una "obligación" mejorar la alianza

Pisarello:"Nuestras relaciones con Podemos están normalizada, son cordiales. Yo he hablado con Irene Montero e Ione Belarra", ha reivindicado el también diputado en el Congreso, que fue uno de los dirigentes de los Comuns que el jueves pasado acudió al acto de Gabriel Rufián y Montero en defensa del frente de izquierdas. Es por ello que ha añadido que, llegado el momento, confía en que habrá una candidatura conjunta con los morados.Lo que ha esquivado responder es si están dispuestos los Comuns a permitir que Pozuelo sea diputada en el Congreso

| etiquetas: los comuns , aseguran , relación , podemos , normalizada , mejorar , alianza
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6 comentarios
12 1 0 K 138 actualidad
#4 woke
Va de sillones
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Cehona #2 Cehona
¿Ya han guardado los piolets?
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asurancetorix #3 asurancetorix
#2 Últimamente parece que los están acaparando los de Vox :-P
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Cehona #5 Cehona
#3 Ellos son más de C.A.F.E.
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#6 Juantxi
Peligroso político el que qere el primer puesto y más peligroso el que aspira al segundo. Experiencia vivida muchas veces. El requisito que deberían tener los políticos, además de total honestidad, debiera ser la falta de vanidad (humildad, aunque sin dejarse pisar).
La ambición personal resta a la del grupo o partido. La auténtica ambición debe ser ideologíca, es decir el logro de los fines políticos del grupo.
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#1 AlexGuevara
Ellos se lo guisan….ya veremos si se lo comerán
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menéame