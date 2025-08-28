Comparecencia de Mañueco en las Cortes: "No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas con los incendios"

Ha pedido no hacer un "uso político" de los fuegos. El presidente de la Junta quiso agradecer a todas las comunidades autónomas su apoyo, al igual que al Gobierno de España y destacó la labor de todos los trabajadores que han peleado contra 348 incendios en apenas 23 días.
Mañueco, ¿por qué tu partido rechaza las comisiones de investigación de los incendios, sobre la DANA? ¿Qué teme? ¿Por qué la pidió con el apagón?
El mercado te lo afina. Y sino culpa de Sánchez.
Yo creo que deben tener algo rematadamente podrido en el cerebro. Si no, no me lo explico. Cero autocrítica, cero empatía, cero compasión, cero nada, cero cero...
Los incendios siempre se apagan....
Es hora de que apechugues y rindas cuentas ante los que expusieron su vida al apagarlos contando con tan pocos medios.