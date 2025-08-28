edición general
Comparecencia de Mañueco en las Cortes: "No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas con los incendios"

Ha pedido no hacer un "uso político" de los fuegos. El presidente de la Junta quiso agradecer a todas las comunidades autónomas su apoyo, al igual que al Gobierno de España y destacó la labor de todos los trabajadores que han peleado contra 348 incendios en apenas 23 días.

No, Mañueco, no es momento de los réditos, es momento de asumir la responsabilidad por la que hiciste un juramento que te has pasado por el forro de los cojones al igual que tus compañeros de partido.

Mañueco, ¿por qué tu partido rechaza las comisiones de investigación de los incendios, sobre la DANA? ¿Qué teme? ¿Por qué la pidió con el apagón?
#1 Ha agradecido también al Gobierno de España...la que le va a caer !
#7 Tellado lo matará en unos días.
El PP ha hecho de la dejación de funciones su forma de gobernar.
El mercado te lo afina. Y sino culpa de Sánchez.
Tras Mazón, Mañueco y lo que nos queda que sufrir en esta España herida por la incompetencia de los "barones" del PP.
Debería pasar a denominarse "Rey Autonómico " todo las ventajas y ninguna responsabilidad .
O sea cero autocrítica... As usual! :wall:

Yo creo que deben tener algo rematadamente podrido en el cerebro. Si no, no me lo explico. Cero autocrítica, cero empatía, cero compasión, cero nada, cero cero...
El PP es "liberal". Para ellos el mejor gobierno es el que no gobierna.

Los incendios siempre se apagan....
Todo esto se produce mientras en el exterior de la sede parlamentaria los bomberos forestales protagonizan una manifestación.

Es hora de que apechugues y rindas cuentas ante los que expusieron su vida al apagarlos contando con tan pocos medios.
Es momento de guillotina, no de réditos.
Lo dijo el del partido político que lleva un mes intentando sacar "réditos partidistas" de los incendios.
