La compañía española Swiftair en el banquillo en París por un accidente en Mali en 2014

La compañía española Swiftair se sienta en el banquillo del Tribunal Correccional de París a partir de este lunes acusada de homicidios involuntarios por su presunta responsabilidad en el accidente de uno de sus aviones en Mali en julio de 2014, en el que murieron los 116 ocupantes. A Swiftair se le reprochan esos muertos, entre las que estaban los seis miembros españoles de la tripulación por impericia, imprudencia, desatención, negligencia y por incumplir la obligación que tenía de prudencia y de seguridad.