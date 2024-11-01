Cómo Rusia y EE UU casi comienzan una guerra nuclear en 1995

La única vez en la historia en la que el presidente de Rusia ha activado su maletín nuclear fue debido a un incidente provocado por un cohete meteorológico de Noruega. El 25 de enero de 1995 podría ser el Día del Juicio Final: la Federación Rusa se preparaba para lanzar un ataque nuclear contra EE UU. ¿Qué pasó para que los dos países, que habían abandonado la confrontación de la Guerra Fría y acababan de normalizar sus relaciones, estuvieran al borde de la destrucción mutua?
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Una guerra en suelo europeo , minada de centrales nucleares, sería el final de Europa.
Mientras Sanchez se hacia pasar por pacifista, España participaba en estos ejercicios militares, ademas de aprobar el rearme y el aumento de gasto militar
EEUU jamás abandonó la confrontación con Rusia/URSS.
Ya desde los mismos inicios de la revolución de los soviet los yankees se enfrentaron con las armas a estos. Y eso es algo que no ha cesado desde entonces.