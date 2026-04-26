Cómo el retrato de una estrella pop lanzó la carrera de una artista española totalmente desconocida [EN]

De Huelva al estrellato: Nieves González, la pintora española que cautivó a Lily Allen. Con solo 29 años, la artista onubense Nieves González ha pasado del anonimato a la primera línea del arte internacional. Su retrato barroco de Lily Allen para el álbum West End Girl no solo se ha vuelto viral, sino que ya cuelga en la National Portrait Gallery de Londres. Una historia de talento, raíces andaluzas y el poder de una imagen atemporal que publica el New York Times.