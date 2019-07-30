·
Cómo miles de humanos "sobrecargados de trabajo y mal pagados" entrenan a la IA de Google para que parezca inteligente [EN]
Los entrenadores de la IA contratados por Google describen plazos agotadores, bajos salarios y opacidad en torno al trabajo para hacer que los chatbots sean inteligentes.
gemini
ia
google
explotación
mechanical turk
actualidad
3 comentarios
#1
HeilHynkel
Me recuerdan a los grabadores de datos hace 30 años. Les tenían 15 días a prueba currando como desgraciados y luego decían que no habían pasado la prueba y no les pagaban.
#2
Gry
Cuando Apple lanzó Siri los pillaron utilizando humanos para interpretar las preguntas.
Edit:
www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2019/07/30/confirmed-apple-caught-in
#3
EISev
#2
aquí pasó algo parecido con un sistema de dictado de llamadas en Vodafone
La compañía que hacía la transcripción prometió un sistema automatizado y se descubrió que quitando cosas muy básicas tenían operadores humanos haciendo trozos de los listados
