edición general
10 meneos
25 clics
Cómo miles de humanos "sobrecargados de trabajo y mal pagados" entrenan a la IA de Google para que parezca inteligente [EN]

Cómo miles de humanos "sobrecargados de trabajo y mal pagados" entrenan a la IA de Google para que parezca inteligente [EN]

Los entrenadores de la IA contratados por Google describen plazos agotadores, bajos salarios y opacidad en torno al trabajo para hacer que los chatbots sean inteligentes.

| etiquetas: gemini , ia , google , explotación , mechanical turk
8 2 0 K 110 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 110 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Me recuerdan a los grabadores de datos hace 30 años. Les tenían 15 días a prueba currando como desgraciados y luego decían que no habían pasado la prueba y no les pagaban.
2 K 48
Gry #2 Gry *
Cuando Apple lanzó Siri los pillaron utilizando humanos para interpretar las preguntas.

Edit: www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2019/07/30/confirmed-apple-caught-in
0 K 14
#3 EISev
#2 aquí pasó algo parecido con un sistema de dictado de llamadas en Vodafone

La compañía que hacía la transcripción prometió un sistema automatizado y se descubrió que quitando cosas muy básicas tenían operadores humanos haciendo trozos de los listados
0 K 11

menéame