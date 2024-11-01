Cómo Irán destruyó el país espejismo de Dubai  

En este video, analizamos cómo los recientes ataques de drones y misiles desde Irán han puesto a prueba el "modelo Dubái" y por qué la credibilidad de los Emiratos Árabes Unidos está en su punto más crítico. ¿Qué aprenderás en este análisis? El Contrato Social de Dubái: Por qué la ciudad no depende del petróleo, sino de la certidumbre y el flujo ininterrumpido de capital, personas y bienes. Impacto Económico Inmediato: La caída del 30% en el índice inmobiliario y la interrupción en centros logísticos clave como el Aeropuerto Internacional