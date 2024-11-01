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Cómo Irán destruyó el país espejismo de Dubai

Cómo Irán destruyó el país espejismo de Dubai  

En este video, analizamos cómo los recientes ataques de drones y misiles desde Irán han puesto a prueba el "modelo Dubái" y por qué la credibilidad de los Emiratos Árabes Unidos está en su punto más crítico. ¿Qué aprenderás en este análisis? El Contrato Social de Dubái: Por qué la ciudad no depende del petróleo, sino de la certidumbre y el flujo ininterrumpido de capital, personas y bienes. Impacto Económico Inmediato: La caída del 30% en el índice inmobiliario y la interrupción en centros logísticos clave como el Aeropuerto Internacional

| etiquetas: dubai , irán , emiratos árabes unidos , qatar , guerra , eeuu
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3 comentarios
9 1 1 K 113 actualidad
#1 albx
No lo destruyó Irán, lo destruyó EE.UU. e Israel para trasladar el modelo de Emiratos a Gaza.
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JungSpinoza #3 JungSpinoza
El fin del capitalismo, el peak oil, el crash de Dubai, y el año de linux en el escritorio ... estan en la misma categoria.
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loborojo #2 loborojo
Su análisis es extrapolable al ente sionista que está viendo cómo su población huye.
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menéame