Cómo hacer un vídeo de los 5 años de Podemos sin un solo plano de Errejón

"¿Recordáis el 15-M, recordáis a toda la gente que luchaba por una vida digna?" Pues parece que el editor del vídeo con el que Podemos trata de darse ánimos en el mal momento que vive -o su jefe en el equipo de comunicación del partido- no se acuerda. Al menos no de "toda la gente". Porque Íñigo Errejón parece no haber estado nunca ni en Sol, ni en el Teatro del Barrio de Lavapiés, ni en las marchas de la PAH, ni celebrando los sorprendentes cinco eurodiputados de 2014, ni siquiera en el Congreso de los Diputados.