Dos autralianos enseñan lo que hacen los australianos cuando hablan inglés: lo abrevian todo, por ejemplo: Australia > Straya ; Cigarette > Ciggie ; Tin can of beer > Tinny ; Ambulance > Ambo; Football > Footy ; Chocolate Biscuit > Choccy Biccy ; McDonnalds > Maccas ; Definitely > Defo ; This afternoon > S'arvo ; Kangaroo > Roo ; Etc...