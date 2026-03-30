Cómo se ha producido la explosión en la azotea del hotel Olas de Almuñécar (Granada): el fuego ha dejado un herido y 40 evacuados

La fuerte explosión registrada este mediodía en la azotea del hotel Olas de Almuécar, en Granada, ha dejado a un herido y ha evacuado a las 40 personas alojadas en el edificio, situado en la céntrica avenida de Europa. Como han informado los servicios de emergencias, el incidente ha ocurrido poco después de las 13:00 horas, generando un incendio visible desde varios puntos del municipio. El suceso se ha producido durante unas labores de carga de gas en una de las calderas de la quinta planta del edificio, según ha podido confirmar Ideal.