Cómo entrené una IA simple en Python para analizar velas (II)

En este artículo exploramos cómo extraer información cuantitativa de las velas OHLC (apertura, máximo, mínimo y cierre) utilizando Python. A través de ejemplos prácticos de código, mostramos cómo calcular métricas clave como el cuerpo de la vela, el rango, las sombras y la volatilidad, así como cómo convertir estos datos en variables útiles para análisis estadístico y modelos de machine learning. El objetivo es demostrar cómo datos simples de velas pueden transformarse en un conjunto de características que permiten estudiar el mercado.

