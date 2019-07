¿Cómo cambias un pene dibujado en el asfalto de una etapa del Tour por una mariposa o un búho? [NLD]  

'Allez Pinot','Go Geraint o'Hup Bauke' seguidores del ciclismo se toman tiempo una y otra vez para poner el nombre de su ciclista favorito en el asfalto, para que los televidentes también sepan quién es su preferido.sin embargo algunos artistas no necesitan palabras y no pintan mensajes de apoyo, sino simplemente penes. Una espina en el ojo de la organización del Tour, que prefiere ocultarlos por lo que una furgoneta con 2 empleados y una lata de pintura recorre todos los días la etapa. Su trabajo: eliminar lo que no está permitido en pantalla