Cómo las Big Four tecnológicas pro-Trump evitaron impuestos en 2025 [ENG]

En febrero, ITEP informó que la Big Four Tech con CEO's pro-Trump pagaron solo el 4,9% de sus beneficios en impuestos federales sobre sociedades en 2025 (y ahorraron 51.000 millones de dólares en comparación con lo que pagarían al tipo impositivo completo del 21%). ¿Cómo lo hicieron? Parte de la respuesta: los líderes de Amazon, Alphabet, Meta, y Tesla apoyaron públicamente a Trump para asegurar las políticas más favorables posibles. Y Trump cumplió con ellos, tanto con su proyecto de ley fiscal de 2017 como de nuevo en 2025 con la OBBBA...