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¿Cómo avanza la guerra contra la peste porcina africana en Barcelona? 10 claves sobre la situación actual

En cualquier momento y en cualquier lugar puede surgir un nuevo brote del agente responsable de la peste porcina africana, ya sea por la expansión desde la provincia de Barcelona o por una nueva introducción.
Por ello, conviene reforzar la vigilancia sanitaria y prestar mucha atención a cualquier cadáver de jabalí, especialmente si aparecen casos agrupados, lejos de carreteras o sin heridas de disparo. Y, por supuesto, hay que prestar atención a la actividad humana, que en numerosos casos es el principal riesgo de diseminación del virus

| etiquetas: ppa , brote barcelona , porcino
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2 comentarios
1 1 0 K 12 ciencia
Catapulta #1 Catapulta
Avanza sin incluir al lobo. Así que mal.
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Rogue #2 Rogue
Parece un titular de Aliança Catalana
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menéame