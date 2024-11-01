edición general
Cómo Alberto Núñez Feijóo construyó una mansión ilegal en Moaña con mano de obra portuguesa, fondos opacos y protección institucional

Cómo Alberto Núñez Feijóo construyó una mansión ilegal en Moaña con mano de obra portuguesa, fondos opacos y protección institucional

El caso Fanequeira, cronología de una impunidad: Los hechos en poder de Pladesemapesga, documentados por medios de comunicación, registros públicos, denuncias ciudadanas y expedientes administrativos, abarcan desde 2009 hasta 2025,

cenutrios_unidos
A ver, no lo hizo legal porque no quiso.
Apotropeo
Tened en cuenta que por entonces llevaba gafas, no lo habrá visto.
Lo mismo que le pasaba con su colega el drogas.

En cambio ahora, ya operado de la vista, tampoco ve genocidios
pepel
Qué raro, que estuviese ABANCA Venezolana por medio.
#6 Samaritan
Que este tipejo sea 'presidenciable' es una vergüenza para todos.
#7 mam23
#6 si fué presidente Rajoy... todo es posible !! viva la integracion!!
#5 Tensk
Durante años, ahora los veo menos (tampoco me coincide), estuvieron viniendo portugueses a trabajar a Galicia que hasta se iban a A Coruña provincia y te cruzabas con ellos en la carretera/autopista en furgones en grupos de 5-7.

Y lo de Moaña, que está a una ¿media hora? de la frontera pues... a ver ¿qué me estás contando?

Esto no es un artículo, es una chapuza.
#3 laruladelnorte
En 2014, el Concello de Moaña —entonces gobernado por el PP— recibió una subvención de 49.179 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), aprobada por la Consellería de Medio Rural de la Xunta, para “mejorar la accesibilidad en zonas rurales”.
Según el expediente de la subvención (referencia: GES-2014-00387-MOA), los fondos se destinaron a la ampliación del vial de acceso a la finca de A Fanqueira, beneficiando exclusivamente la propiedad de Feijóo. siendo el muro que ahora tienen que tirar por orden judicial devolver a la ciaudadanía como servicio público. No se ejecutaron mejoras en otras zonas rurales del municipio con necesidades similares.

Primero lo urgente,es el lema del PP. ¬¬
