¿Cómo acabar el cambio climático y las pandemias?

El éxito de los veganos sólo puede entenderse desde una perspectiva económica: decidieron tomar una ruta más compleja, densa; pero indudablemente más sólida: atacar la demanda y no la oferta. A diferencia de los grandes ambientalistas, que se enfrascan en grandes peleas con las compañías contaminantes; o de la Guerra contra las Drogas declarada por Estados Unidos, en pie de lucha contra los carteles de todo el mundo, los veganos han hecho de la transformación del consumidor su objetivo. Y se comprueba que, si no hay demanda, no hay oferta.