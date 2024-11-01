La Comisión de Libertad Religiosa de Trump expulsa a un miembro tras una polémica audiencia sobre antisemitismo

«Carrie Prejean Boller ha sido destituida de la Comisión de Libertad Religiosa del presidente Trump», Patrick en un comunicado en X. «Ningún miembro de la Comisión tiene derecho a secuestrar una audiencia para sus propios fines personales y políticos en ningún tema. Esto es claramente, sin lugar a dudas, lo que ocurrió el lunes en nuestra audiencia sobre el antisemitismo en Estados Unidos. Esta fue mi decisión».