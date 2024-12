Los comienzos de la astrología en Mesopotamia

Creas o no en la astrología, puedes preguntarte por qué se tienen en cuenta las estrellas, las fechas y los signos del zodiaco para predecir el porvenir. Es el resultado de un largo proceso con origen en Mesopotamia. Se suele decir que, en estos tiempos, no había diferencia entre astronomía y astrología. No es falso, pero no muestra la imagen completa pues, como ocurría en Egipto, la religión impregnaba toda la visión del mundo. Por lo tanto, las creencias se integraban en cualquier oficio. La astrología en esta región fue tratada por primera